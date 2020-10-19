Eğlence yerleri ile restoranlarda Kovid-19 denetimi - OSMANİYE

AA

Vali Yılmaz, beraberinde Kadirli Kaymakamı Ahmet Arık, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Yusuf Avcı ve İlçe Sağlık Müdürü Ayşe Bozkurt ile Atatürk Caddesi'ndeki denetimlerde, esnaf ve vatandaşa tedbirlerle ilgili uyarıda bulundu.Türkiye genelinde yapılan denetimlerde kurallara uyulup uyulmadığının sahada kontrol edildiğini belirten Yılmaz, "Bu hastalıktan hep birlikte mücadele ederek, tedbirlere uyarak kurtulacağız. Kurallara hep beraber uyarsak bunu atlatabiliriz." ifadelerini kullandı.