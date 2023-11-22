EGM 10 bin personel alımı şartları 2023: EGM 10 bin 102 polis ne zaman yapılacak, başvuru şartları ne ve kadro dağılımı nasıl?

EGM 10 bin personel alımı şartları 2023: EGM 10 bin 102 polis ne zaman yapılacak, başvuru şartları ne ve kadro dağılımı nasıl?

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Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte araştırılıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere toplamda 10 bin 102 personel alımı gerçekleştirilecek. İşte EGM personel alımı hakkında merak edilen bilgiler...