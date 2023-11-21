EGM 10 bin polis ve memur alımı gerçekleştiriyor! 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin 102 personel alımı ne zaman, şartları neler?

EGM 10 bin polis ve memur alımı gerçekleştiriyor! 2023 Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin 102 personel alımı ne zaman, şartları neler?

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EGM personel alımı başvuru tarihleri ve şartları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile birlikte gündeme geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında görevlendirilmek için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere toplamda 10 bin 102 personel alımı gerçekleştirilecek. İşte EGM personel alımı başvuru detayları ve kadro-branş dağılımına hakkında merak edilenler...