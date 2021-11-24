Emniyet'ten 271 internet hesabına işlem başlatıldı 0:00 / 0:00

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EGM'den yapılan yazılı açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince, kanunların verdiği yetki ve sorumluluk çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüldüğü belirtildi.

Bu faaliyet kapsamında döviz kurlarında gerçekleşen dalgalanmaları manipüle ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, cebir ve şiddet kullanmak için halkı sokağa çağıran içerikler ile manipülatif ve dezenformasyon niteliğinde paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 271 hesap ile ilgili çalışma yapıldığı ifade edilen açıklamada, tespit edilen şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Türk Polis Teşkilatının, her alanda olduğu gibi sanal ortamda da suç ve suçluyla mücadelesine kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.