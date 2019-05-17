Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 1670 ekip personeli ve 92 yaya personelin katılımıyla dün, engelli bireylerin araçlarını park etmeleri için ayrılmış ve trafik levhaları ile belirtilmiş alanların hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmasının önüne geçilmesi, trafik düzeninin sağlanarak engelli bireylerin sosyal hayatta karşılaştıkları trafik nedenli mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla şehir içi trafik ekip ve yayaların katılımıyla 'Engelli park yeri denetimleri' yapıldı. 10 bin 784 araç ile sürücüsünün denetlendiğini uygulamada, tespit edilen 2 bin 720 trafik ihlaline işlem yapıldı ve bu nedenle 91 otomobil trafikten men edildi.

DHA'nın haberine göre EGM’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Polis Teşkilatı olarak, milleti oluşturan tüm birey ve fertlerin eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, engelli vatandaşlarımızın günlük hayatlarına kolayca devam edebilmeleri, mutlu bir yaşam sürmeleri amacıyla çalışmalarımızı yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz."