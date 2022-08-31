"EKONOMİK GERÇEKLERE UYGUN BİR ANLAŞMA İSTİYORUZ"

Emniyet-Sen Genel Başkanı Sezer "En az 50 bin lira promosyon ödenmeli ve paranın tamamı peşin olarak ödenmeli" açıklamasında bulundu. Kampanyayı yürüten Emniyet-Sen Genel Başkanı ve Polisin Sesi Platformu Sözcüsü Faruk Sezer'in emniyet promosyonu hakkındaki açıklaması şu şekilde;

“Biz yeni bir anlaşma istiyoruz dedikten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü önce bu anlaşmayı isteyenleri terörle aynı dili konuşanlar olarak suçlasa da, daha sonra İçişleri Bakan Yardımcısı, biz zaten görüşüyorduk rol çalmayın dedi.

Ancak kulağımıza ciddiyete bile alamayacağımız kadar komik rakamların gelmesi, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün hala talebimizi anlamamış olduğunu gösteriyor. Açık bir şekilde belirtmemiz gerekirse bizler ekonomik gerçeklere uygun bir anlaşma istiyoruz…