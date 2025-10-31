Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EGM PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK? 100 bin lira ödenecek! EGM maaş promosyonu ne zaman verilecek, ödeme takvimi belli oldu mu?

        EGM promosyon ödeme tarihi 2025: 100 bin liralık EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak, hangi tarihte?

        EGM promosyon tutarı belli oldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, Türkiye İş Bankası'nın 100 bin TL'lik teklifini kabul etti. Yapılan anlaşma sonrası gözler ödeme takvimine çevrildi. Merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personeller, tek seferde promosyon ödemesi alacak. 100 bin lira tutarındaki promosyon, İş Bankası tarafından yalnızca personelin şahsi hesabına yatırılacak. Ekim ayının sonuna gelinirken EGM promosyon ödeme tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, 2025 EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.10.2025 - 10:12 Güncelleme: 31.10.2025 - 10:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        EGM promosyon anlaşması tamamlandı. Yapılan değerlendirme sonucunda Türkiye İş Bankas’nın teklifi kabul edildi. Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personeller, 2025-2028 yıllarını kapsayan üç yıllık maaş ve ücret ödemelerini İş Bankası aracılığıyla alacak. Ayrıca banka, personel başına 100.000 TL tutarında promosyon ödemesi yapacak. Polis ve diğer emniyet mensubu çalışanları promosyon ödemelerinin yapılacağı tarihe odaklanmış durumda. Peki, 2025 EGM maaş promosyonu ne zaman yatacak? İşte 2025 EGM promosyon ödeme tarihi hakkında son durum…

        2

        2025 EGM PROMOSYON ANLAŞMASI SAĞLANDI

        Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) merkez ve taşra teşkilatlarında görevli personelin, 2025-2028 yıllarını kapsayan 3 yıllık maaş ve ücret ödemelerine ilişkin banka promosyon ihalesi, 21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmişti.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü ve İhale Komisyonu üyelerini kabulünde, en yüksek teklifi veren her iki bankanın da aranarak tekliflerini yeniden değerlendirmelerini istemişti.

        3

        EGM PROMOSYON TUTARI 100 BİN TL!

        İhale Komisyonu tarafından, en yüksek teklifi veren iki banka olan Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (90.000 TL) ve Türkiye İş Bankası A.Ş.'den (88.500 TL) tekliflerini güncellemeleri istendi.

        Vakıfbank 90.000 TL'lik teklifinde değişiklik yapmazken, Türkiye İş Bankası ise teklifini 100.000 TL’ye yükseltti.

        Böylece EGM banka promosyon ihalesini Türkiye İş Bankası kazandı.

        4

        EGM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Yapılan nihai değerlendirme sonucunda, İhale Komisyonu tarafından Türkiye İş Bankasının teklifi, en yüksek teklif olduğu için personel başına 100 bin lira tutarında promosyon ödemesi yapılması uygun bulunmuştur. İhaleye katılım sağlayan tüm bankalara teşekkür ediyor, ihale sonucunun Emniyet Teşkilatımız mensuplarına hayırlı olmasını diliyoruz."

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Emniyet Teşkilatımızın tüm değerli mensuplarına hayırlı olması dileğimle." ifadelerini kullandı.

        5

        2025 EGM MAAŞ PROMOSYONU NE ZAMAN YATACAK?

        EGM çalışanlarına yönelik 2022 yılında yapılan protokol anlaşması 1 Kasım tarihinde yürürlüğe girmişti.

        Promosyon anlaşmaları 3 yıl üzerinden yapılırken eski protokol 1 Kasım’da tamamlanacak.

        Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda EGM promosyon ödemelerinin Kasım ayının ilk haftası hesaplara yatırılması bekleniyor.

        Promosyon ödeme tarihi belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

        6

        PROMOSYON ÖDEMESİ TEK SEFERDE YAPILACAK

        EGM maaş promosyonu, doğrudan personelin şahsi hesaplarına yatırılacak.

        100 bin TL'lik tutar, tek seferde ve kesinti olmadan ödenecek.

        7
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Eski tip ehliyetlerde son gün
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters itahalat' hamlesi
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Sis ve pus uyarısı! Sabah ve akşam saatlerine dikkat
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Uşak'ta kaza! Karı koca öldü, 3 kişi yaralandı
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Cenk Tosun için flaş transfer iddiası!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        Galatasaray’da gözler Singo’nun durumunda!
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"
        "Mesajlar bana ait ama ben öldürmedim"