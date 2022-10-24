EGM: Siber suçlarla ilgili 224 şüpheli yakalandı 0:00 / 0:00

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz aralıksız devam ediyor. 16 - 23 Ekim 2022 tarihleri arasında toplam 224 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, 37 şahıs tutuklandı" denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimlerince 16-23 Ekim 2022 tarihleri arasında internet ortamında işlenen suç ve suçlularla mücadele amacıyla yapılan çalışmalarda; Ödeme Sistemleri Operasyonunda 152, Yasa Dışı Bahis Operasyonu'nda 47, Çocuk İstismarı Operasyonu'nda 9, Bilişim Sistemleri Operasyonu'nda 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ayrıca sosyal medya platformlarında vatandaşlarımızı kin, nefret ve düşmanlığa alenen tahrik eden ve terör örgütlerinin propagandasını yapan provokatif içerikli paylaşımlarda bulunan 1.380 kişi hesap yöneticisi tespit edildi, 15 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Bu operasyonlarda; 291.530 Türk Lirası para ve mal varlığına el konuldu, toplam 224 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı, 37 şahıs tutuklandı."