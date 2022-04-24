Egzamaya ne iyi gelir?

Cilt vücudu dış faktörlerden koruyan en büyük organ ve sağlıklı olması genel vücut sağlığı açısından önemli. Çocuklarda yeni doğan döneminden itibaren ortaya çıkabilen egzama; uykusuzluk, yorgunluk, sürekli ağlama, gaz sancısı, dikkat dağınıklığı gibi çeşitli davranış sonuçlarına yol açabiliyor. Egzamanın hassas ve kuru ciltlerde oluştuğuna dikkat çeken Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Çocuk büyüdükçe özellikle ergenlik döneminde ciltteki kuruluk bir miktar azalsa da erişkin döneminde stres, mevsim geçişleri ya da ısı değişikliklerinde egzama yani atopik dermatit yeniden tetiklenebiliyor" dedi.

VAZELİN, HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI VE NİŞASTA

Egzamanın en önemli bulgusunun kaşıntı olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin, bebeklerde en çok yüz bölgesi ile dirsek ve diz arkası gibi deri kıvrımlarının olduğu yerlerde görüldüğünü söyledi. Dr. Seçkin "Egzama ihmal edilirse kızarıklık sertleşerek kabuklu kanamalı yaraya dönüşebiliyor, hatta enfekte olma riski bile olabiliyor" dedi. Egzamanın en başta gelen nedeninin genetik olduğunu belirten Dr. Şirin Seçkin "Bebeğin cildinin kurumasını beklemeden tüm vücudunu her banyodan sonra vazelin, Hindistan cevizi yağı ile nemlendirmek önemli" şeklinde konuştu. Dr. Seçkin "Nişastayı suyla karıştırıp egzamalı bölgeye sürmek de oradaki yangı ve kaşıntıyı alıyor" ifadelerini kullandı.

SABUNDAN UZAK DURUN

Egzamalı ciltlerde sabun kullanımından uzak durulması gerektiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin "Bebek temizliğinde ilk birkaç yıl sadece su bile yeterli. Ayrıca çamaşırlarının çift durulanması ve yünlü sentetik kıyafetler giydirilmemesi önemli" dedi. Egzamanın bulaşıcı bir hastalık olmadığını söyleyen Dr. Seçkin "Yapılan en önemli yanlışlar evi dezenfektan maddeler ile sterilize etmek, çocuğu hiçbir yere çıkarmamak ve evdeki kedi-köpeği uzaklaştırmak. Aile bunları ne kadar çok yaparsa çocuk o kadar atopi oluyor" şeklinde uyardı.