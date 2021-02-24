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“Egzersiz, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren farmakolojik olmayan bir ilaç”

Bağışıklık sisteminin güçlenmesinde egzersizin büyük rol oynadığını söyleyen Fizyoterapist Çağıl Ertürk, “Evde yaptığımız egzersiz uygulamaları, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekte. Aynı zamanda kardiyovasküler sistemimizi de güçlendirmekte ve beraberinde kemik sağlığımızı iyileştirmekte. Dolayısıyla egzersizin, uluslararası toplumlarda, farmakolojik olmayan bir ilaç yöntemi olduğunu söyleyebiliriz” dedi

EGZERSİZ MUCİZE Mİ? “Egzersiz, bağışıklık sistemini kuvvetlendiren farmakolojik olmayan bir ilaç” - Haberler
Mucize gibi! Bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor
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DHA

Uzmanlar, Covid-19 ile mücadelede güçlü bir bağışıklık sisteminin önemli bir rolü olduğunu vurguluyor. Milyonlarca kişinin evine kapandığı ve dijital platformlarda çalıştığı pandemi sürecinde, egzersizin önemine dikkat çekiliyor. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, egzersizin uluslararası toplumda farmakolojik olmayan bir tedavi olarak görüldüğünü söyledi.

"EGZERSİZ, BİR İLAÇ"

Bağışıklık sisteminin güçlendiren etkenlerden biri olduğunu aktaran Ertürk, “Öncelikle Covid-19 ile mücadele ettiğimiz bugünlerde herkes, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmenin yollarını arıyor. Egzersiz de bunun bir parçası. Bizler, fizyoterapistler olarak, egzersizleri öneriyoruz. Yaklaşık 1 yıldır evlerimize kapanmış durumdayız ve evde yaptığımız egzersiz uygulamaları, bizim bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmekte. Aynı zamanda kardiyovasküler sistemimizi de güçlendirmekte ve beraberinde kemik sağlığımızı iyileştirmekte. Dolayısıyla egzersizin, uluslararası toplumlarda, farmakolojik olmayan bir ilaç yöntemi olduğunu söyleyebiliriz” diye konuştu.

"BİREYE ÖZGÜ BİR PROGRAM OLMALI"

Egzersiz planlamasının, bir fizyoterapist eşliğinde ve bireye özgü olması gerektiğinin altını çizen Ertürk, “Sonuçta her birey kendine özgüdür. Her bireyin kalp-damar sağlığı ve kemik yapısı kendine özgüdür. Fakat kategorize etmemiz gerekirse, genç bireylerde maksimal oksijen tüketiminin yüzde 50-60 civarında ve 30-40 dakikalık egzersiz planlaması yapılması uygundur. Daha yaşlı, geriyatrik dediğimiz popülasyonda ise bu oran yüzde 40-50 gibi bir orana düşebilir. 20-30 dakikalık egzersiz çeşitlerini önerebiliriz. Ancak dediğim gibi tamamen bireye özgü olması gerekmekte” dedi.

"OKSİJEN KULLANIMINI DESTEKLEYECEK EGZERSİZ ÇEŞİTLERİ OLDUKÇA FAYDALI"

Egzersiz çeşitleri ile ilgili bilgi veren Ertürk, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sahilde olabildiğince yürüyüş, ‘jogging’ dediğimiz koşular, bisiklet sürme gibi aktiviteler planlanabilir. Ama temelde, bireyin hoşuna gidecek ve aerobik dediğimiz, oksijen kullanımını destekleyecek egzersiz çeşitleri oldukça faydalıdır.”

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