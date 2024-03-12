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        Haberler Sağlık Egzersiz sırasında makyaj yapmak cilt sağlığınıza zarar verebilir - Haberler

        Egzersiz sırasında makyaj yapmak cilt sağlığınıza zarar verebilir

        Egzersiz yapıldığında ciltteki gözenekler normalde genişliyor; ancak makyaj yapıldığında bu durum engelleniyor gibi görünse de bu da sağlıklı yağların salınmasını engelliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 16:54 Güncelleme: 12.03.2024 - 17:01
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        Egzersiz yaparken fondöten kullanmak, cildin gözenek boyutunu ve ardından sağlıklı kalmasında rol oynayan sebum salınımını değiştirerek cildin sağlığını etkileyebilir.

        San Antonio'daki Texas A&M Üniversitesi'nden Sukho Lee ve meslektaşları, 20'si erkek, 23'ü kadın olmak üzere 43 üniversite öğrencisiyle çalıştı.

        Katılımcılar önce yüzlerini temizleyiciyle yıkadılar. Araştırmacılar daha sonra gözenek boyutu ve sebum üretimi de dahil olmak üzere yüzlerinin farklı bölgelerindeki cilt değişkenlerini ölçtüler. Daha sonra tüm katılımcıların yüzlerine, tercihlerine göre alınlarına veya yanaklarına tek kat fondöten uygulandı. Daha sonra, koşu bandında 5 dakika boyunca saatte 3 mil (mil/saat), 10 dakika boyunca 4 mil/saat ve 5 dakika boyunca 5 mil/saat hızında koşmaktan oluşan 20 dakikalık ılımlı bir egzersiz yaptılar.

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        Egzersizden sonra araştırmacılar çeşitli cilt ölçümlerini tekrarladılar ve fondöten uygulanan bölgelerde makyajsız bölgelere kıyasla sebumun azaldığını buldular.

        MAKYAJ GÖZENEKLERİ TIKIYOR

        İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, Journal of Cosmetic Dermatology dergisinde yazan araştırmacılar, "Fiziksel aktivite yaparken kozmetik kullanan bireylerde giderek artan bir eğilim var. Bulgular, aerobik egzersiz sırasında fondöten kullanılmasının cilt yağını azaltarak kuruluğa neden olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca makyaj gözenekleri tıkayabilir ve sebum üretimini artırabilir. Bu araştırma halka önemli bilgiler sunarak onları egzersiz yaparken makyaj kullanmanın olası sonuçlarını düşünmeye teşvik ediyor" dedi.

        "MAKYAJ ÇIKARILDIKTAN SONRA EGZERSİZ YAPMAK EN İYİSİ"

        Kore Ulusal Eğitim Üniversitesi'nden yazar Dongsun Park şunları söyledi: "Cilt sağlığı için, makyajınızı çıkardıktan sonra egzersiz yapmak en iyisidir."

        Sebum, ölü deri hücreleri ve diğer maddeler gözenek içinde sıkışıp kaldığında bu durum lekelere yol açabilir.

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