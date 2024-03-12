Egzersiz sırasında makyaj yapmak cilt sağlığınıza zarar verebilir

Egzersiz yaparken fondöten kullanmak, cildin gözenek boyutunu ve ardından sağlıklı kalmasında rol oynayan sebum salınımını değiştirerek cildin sağlığını etkileyebilir.

San Antonio'daki Texas A&M Üniversitesi'nden Sukho Lee ve meslektaşları, 20'si erkek, 23'ü kadın olmak üzere 43 üniversite öğrencisiyle çalıştı.

Katılımcılar önce yüzlerini temizleyiciyle yıkadılar. Araştırmacılar daha sonra gözenek boyutu ve sebum üretimi de dahil olmak üzere yüzlerinin farklı bölgelerindeki cilt değişkenlerini ölçtüler. Daha sonra tüm katılımcıların yüzlerine, tercihlerine göre alınlarına veya yanaklarına tek kat fondöten uygulandı. Daha sonra, koşu bandında 5 dakika boyunca saatte 3 mil (mil/saat), 10 dakika boyunca 4 mil/saat ve 5 dakika boyunca 5 mil/saat hızında koşmaktan oluşan 20 dakikalık ılımlı bir egzersiz yaptılar. REKLAM Egzersizden sonra araştırmacılar çeşitli cilt ölçümlerini tekrarladılar ve fondöten uygulanan bölgelerde makyajsız bölgelere kıyasla sebumun azaldığını buldular.

MAKYAJ GÖZENEKLERİ TIKIYOR İngiliz Daily Mail'de yer alan habere göre, Journal of Cosmetic Dermatology dergisinde yazan araştırmacılar, "Fiziksel aktivite yaparken kozmetik kullanan bireylerde giderek artan bir eğilim var. Bulgular, aerobik egzersiz sırasında fondöten kullanılmasının cilt yağını azaltarak kuruluğa neden olabileceğini düşündürmektedir. Ayrıca makyaj gözenekleri tıkayabilir ve sebum üretimini artırabilir. Bu araştırma halka önemli bilgiler sunarak onları egzersiz yaparken makyaj kullanmanın olası sonuçlarını düşünmeye teşvik ediyor" dedi.