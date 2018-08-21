Adana’da trafik polisi ‘Kumandalı egzoz’ kullanan araç sürücüne ceza yazdı. Ceza verilmesine kızan araç sürücüsü eline aldığı sopayla aracını parçaladı.

Olay, Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, bir otomobilde ‘Kumandalı egzoz’ olduğunu tespit eden trafik polisleri aracı durdurdu. Daha sonra araç sahibine ceza yazdı. Araç sahibi ise kendi ceza yazıldığı için çılgına döndü.

ARACINI PARÇALAMAYA BAŞLADI

Ceza yiyen sürücü, eline aldığı sopa ile aracına vurmaya başladı. Aracının camlarını kırdıktan sonra, hırsızını alamayan şahıs, kaportaya da vurmaya başladı. Bir süre sonra sakinleşen sürücü, aracını bırakıp olay yerinden ayrıldı.

Sosyal medyada Adana Çevirme Radar grubunda paylaşılan görüntülerin ardından vatandaşlar, aracını parçalayan sürücüye büyük tepki gösterdi.

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