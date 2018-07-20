Ehime FC - Fagiano Okayama maçı ne zaman?

Japonya J2 Lig maçında Ehime FC ile Fagiano Okayama, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Ehime FC 21 puana sahip olarak 20. sırada yer alırken Fagiano Okayama 35 puanda ve 9. sırada. Ev sahibi Ehime FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Fagiano Okayama son 5 mücadelede 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 204 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Ehime FC kazanırsa 3.30, beraberlik çıkarsa 2.80, Fagiano Okayama sahadan galip ayrılırsa 1.85 oranını elde edecekler. Alt 1.30, üst 2.30 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.75, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Ehime FC son haftadaki Renofa Yamaguchi müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Fagiano Okayama, Fukuoka karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Ehime FC, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Ehime FC, kendi sahasında 8 gol attı, 14 gol yedi.

Fagiano Okayama, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Fagiano Okayama, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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