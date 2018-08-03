Ehime FC - Renofa Yamaguchi düellosu

Japonya J2 Lig maçında Ehime FC ile Renofa Yamaguchi, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. Maç öncesi Ehime FC 27 puanla 19. sırada, Renofa Yamaguchi 42 puanla 6. sırada bulunuyor. Ehime FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Renofa Yamaguchi, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 233. İddaa'da Ehime FC kazanır 2.70, berabere biter 3.00, Renofa Yamaguchi kazanır 2.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Ehime FC önceki hafta Renofa Yamaguchi mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Renofa Yamaguchi ise Ehime FC maçında 1-1 berabere kaldı.

Ehime FC, evinde 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 10 gol atıp 14 gol yedi.

Renofa Yamaguchi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 5 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Renofa Yamaguchi, deplasmanda 24 kez ağları sarsarken, 24 kez topu kendi kalesinde gördü.

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