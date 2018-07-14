Ehime FC - Tokushima Vortis düellosu

Ehime FC ve Tokushima Vortis, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 13:00. 18 puanlı Ehime FC 20. sırada bulunuyor, Tokushima Vortis 28 puana sahip ve 15. sırada. Ehime FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Tokushima Vortis, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 220 kodlu maçı oynayanlar; Ehime FC galibiyet oranı 3.75, beraberlik oranı 3.20, Tokushima Vortis galibiyet oranı 1.60.

Ehime FC önceki hafta Renofa Yamaguchi mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Tokushima Vortis, Tokyo Verdy karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Ehime FC, evinde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 14 gol yedi.

Tokushima Vortis, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet elde etti. Tokushima Vortis, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.