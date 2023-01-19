EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

2023 yılı ile ilgli hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan ehliyet affı ile ilgili son olarak gözler TBMM'ye çevrilmişti ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Söz konusu afla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...