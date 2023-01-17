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Ehliyet affı ne zaman çıkacak? 2023 Ehliyet affında son durum nedir?

Ehliyet affı ile son dakika gelişmeleri bir kez daha gündem olmuş durumda. Söz konusu affa dair en çok; ehliyet affı ne zaman çıkacak ve ehliyet affında son durum nedir sorularının cevaplarına ilişkin tüm bilgileri derledik. İşte, ayrıntılar...

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  • Ehliyet affı ne zaman çıkacak? 2023 Ehliyet affında son durum nedir?

    Yeni yıla girmemizle birlikte hakkında en çok arama yapılan konulardan biri de ehliyet affı oldu. Söz konusu aftan yararlanmak isteyen binlerce vatandaşımız; ehliyet affı ne zaman çıkacak ve son durum nedir aramaları yapıyor. İşte, konuya ilişkin son bilgiler...
  • Ehliyet affı ne zaman çıkacak? 2023 Ehliyet affında son durum nedir?

    EHLİYET AFFI ÇIKACAK MI?

    2023 yılı ile ilgli hakkında en çok arama yapılan konulardan biri olan ehliyet affı ile ilgili son olarak gözler TBMM'ye çevrilmişti ancak konuya dair resmi bir açıklama yapılmadı.
  • Ehliyet affı ne zaman çıkacak? 2023 Ehliyet affında son durum nedir?

    Söz konusu afla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizde yer alacak...
  • Ehliyet affı ne zaman çıkacak? 2023 Ehliyet affında son durum nedir?

    EHLİYET AFFI KAPSAMI

    MHP Milletvekili Baki Şimşek, 1 milyon sürücünün değişik nedenlerle ya ceza puanından ya da Trafik kurallarını ihlalden ehliyetine el konulduğunu ancak lojistik sektöründe ciddi şoför sıkıntısı bulunduğunu, bu nedenle yabancı uyruklu şoförlerin çalıştırıldığını belirterek, bir defaya mahsus olmak üzere, ölümlü kazaya sebebiyet vermemiş şoförler için yılbaşından önce af çıkarılmasını istemişti. 
  • Ehliyet affı ne zaman çıkacak? 2023 Ehliyet affında son durum nedir?

    CHP Milletvekili Özkan Yalım da ehliyet affını gündeme getirirken, kamyon TIR şoförlerinin bir suç işlediklerinde, ehliyetlerini kaptırdıklarında Avrupa’da olduğu gibi o an suç işledikleri araç üzerinden cezalandırılmalarını, ekmek parasını kazandıkları ağır vasıta ehliyetinden muaf tutulmaları gerektiğini söyledi.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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