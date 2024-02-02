Ehliyet harç ücretleri güncellendi! 2024 Ocak ayı ehliyet harç ücreti ne kadar oldu?
Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtlardaki fiyatlar artırılırken ehliyet harç ücretinde de artış gözlemlendi. Değerli kağıtlara uygulanan zamdan kimlik, pasaport ve sürücü belgeleri de etkilendi. İşte 2024 yeni ehliyet harç ücretleri...
Eski tip sürücü belgesini yenileme için son tarih İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Geçerlilik süresi dolan ehliyet ile araç kullanmanın cezası ise 2 bin 610 TL olarak açıklanırken gözler ehliyet harç ücretlerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğiyle değerli kağıtlardaki fiyatlar artarken sürücü belgesi harçları da güncellendi. İşte 2024 ehliyet harçları güncel liste...
DEĞERLİ KAĞIT BEDELİNE ZAM GELDİ!
2024 yılı ile beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi güncellendi. Buna göre ehliyet Değerli kağıt bedeli 990 lira olarak açıklandı.
EHLİYET HARÇLARI BELLİ OLDU!
Bunun yanı sıra Resmi Gazete'de yayımlanan Harçlar Kanunu Genel Tebliğine göre ehliyet harçları belli oldu.
A sınıfı ehliyet harcı 1308,40 TL, B sınıfı ehliyet harcı 3945,40 TL, uluslararası ehliyet harcı 2628,50 TL, diğer ehliyet sınıflarında ise har. ücret, 6583, 50 TL oldu.
EHLİYET YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?
Sürücü belgelerinin daha önce 31 Aralık 2022 değiştirilmesi gerektiği bildirilmişti. Ancak İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, geçen yıl ehliyet yenileme süresinin uzatıldığını duyurmuştu.
Buna göre Ehliyetler için son değiştirme tarihi 31 Aralık 2024 olarak belirlendi.
EHLİYET YENİLEMEME CEZASI
Geçerlilik süresi dolmuş ehliyetle araç kullanmak 2.610 TL,
Yönetmelikle sınırlanan süre ve sınırlara uymadan farklı ülkelerin ehliyetleri ile araç kullanmak 2.610 TL,
Ehliyetsiz araç kullanmak 12.978 TL,
Ehliyetine el konulan birinin araç kullanması 12.978 TL,
Ehliyeti iptal edilen birinin araç kullanması 12.978 TL,
Ehliyet sınıfı dışında araç kullanmak 6.440 TL.