Haberler Ekonomi Merak Edilenler EHLİYET HARÇLARI GÜNCEL LİSTE | 2024 Ocak ayı ehliyet yenileme ücreti ne kadar oldu, son gün ne zaman ve yenilememe cezası kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

Ehliyet harç ücretleri güncellendi! 2024 Ocak ayı ehliyet harç ücreti ne kadar oldu? Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile değerli kağıtlardaki fiyatlar artırılırken ehliyet harç ücretinde de artış gözlemlendi. Değerli kağıtlara uygulanan zamdan kimlik, pasaport ve sürücü belgeleri de etkilendi. İşte 2024 yeni ehliyet harç ücretleri... Habertürk Giriş: 02.02.2024 - 08:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 08:48 facebook

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Eski tip sürücü belgesini yenileme için son tarih İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından açıklanmıştı. Geçerlilik süresi dolan ehliyet ile araç kullanmanın cezası ise 2 bin 610 TL olarak açıklanırken gözler ehliyet harç ücretlerine çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliğiyle değerli kağıtlardaki fiyatlar artarken sürücü belgesi harçları da güncellendi. İşte 2024 ehliyet harçları güncel liste...

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DEĞERLİ KAĞIT BEDELİNE ZAM GELDİ! 2024 yılı ile beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne değerli kağıtlardan alınan ücret tarifesi güncellendi. Buna göre ehliyet Değerli kağıt bedeli 990 lira olarak açıklandı.