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        Haberler Gündem Ehliyet ve kimliğini yenilemeyenler dikkat: Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih! Eski tip sürücü belgesi ve kimlik yenileme için son tarih ne zaman?

        Kimlik ve ehliyetini değiştirmeyenler dikkat! Kimlik ve ehliyet yenileme için son tarih!

        Eski tip ehliyet ve kimlik yenileme son tarihi için gözler Nüfus Müdürlüğü son dakika açıklamasına çevrildi. Eski kimlik kartı değiştirme işlemleri için Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesi üzerinden alınan randevunun ardından güncelleniyor. Öte yandan 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme son tarihi de uzatılmıştı. İşte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü açıklaması ile 2023 sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihine ilişkin son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 12:21 Güncelleme: 17.12.2023 - 00:10
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        Eski tip kimlik ve ehliyet yenileme son tarihi araştırmaları 2023 yılının son günlerinde hız kazandı. Ehliyet ve kimlik yenileme işlemlerinin bu yıl son bulacağı iddialarının ardından gözler "Sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi ne zaman, randevu nasıl alınır?" sorusuna çevrildi. Nüfus cüzdanı ve eski tip sürücü belgesi değiştirme süresi Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile netlik kazandı. İşte 2023 sürücü belgesi ve kimlik yenileme son tarihi detayları...

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        KİMLİK KARTI YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

        TC Kimlik kartlarının geçerlilik süresi 10 yıl olup, 10 yıllık sürenin bitimini izleyen tarih itibari ile başvuru üzerine yenilenir. TC Kimlik kartlarının geçerlilik tarihi kart üzerinde yer almaktadır. Kimlik yenileme işlemleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar devam edecek.

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        KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        TC Kimlik kartını yenileyebilmek için öncelikle kimlik kartı randevu alınması gerekiyor.

        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü https://randevu.nvi.gov.tr/ web portalı üzerinden ya da Alo 199 numaralı Çağrı Merkezinden randevu alınır. Randevau günüzde eski kimliğiniz ve biyometrik vesikalık fotoğrafınızla birlikte gittiğiniz nüfus müdürlüğünde kimlik yenileme işlemini yapabilirsiniz.

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        2023 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Kimlik yenileme ücretinin randevu öncesinde yatırılması gerekmektedir. Aksi taktirde kimlik yenilme işlemi yapılmaz. Kimlik yenileme ücreti 2023 yılında şu şekilde güncellenmişti;

        Doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

        Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı: 83 TL

        Nüfus Cüzdanı kayıp bedeli: 83 TL

        Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı kayıp bedeli: 166 TL

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        EHLİYET YENİLEME TARİHİ UZATILDI

        Yeni ehliyet sistemine göre 31 Aralık 2022 tarihine kadar gerçekleştirilmesi gereken ehliyet yenileme işlemleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar uzatıldı.

        İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

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