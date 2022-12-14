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Ehliyet yenileme ne zaman bitecek, son gün ne zaman 2022? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

Ehliyet yenilemeye dair beklenen açıklamalar arka arkaya geldi. Henüz ehliyetini yenilememiş binlerce vatandaşımızın merakla araştırdığı konuya dair flaş bir açıklama geldi. İşte, hem ehliyet yenileme son günü hem de ücretine dair bilinmesi gerekenler...

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  • Ehliyet yenileme ne zaman bitecek, son gün ne zaman 2022? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

    Ehliyet yenileme tarihlerine ilişkin araştırmalar iyice artmış durumda. Henüz ehliyetini yenilemeyen binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren duruma ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, 2022 ehliyet yenileme son gün tarihi ve yenileme ücreti hakkında bilgiler...
  • Ehliyet yenileme ne zaman bitecek, son gün ne zaman 2022? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

    EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN BİTECEK?

    İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresinin, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını açıkladı.

     
  • Ehliyet yenileme ne zaman bitecek, son gün ne zaman 2022? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

    Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'den yapılan yazılı açıklamada, "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10'uncu maddesi 'Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri 5 yıl içerisinde tamamlanır. 
  • Ehliyet yenileme ne zaman bitecek, son gün ne zaman 2022? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

    Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir' hükmündedir. Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 1 Ocak 2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile uzatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

     
  • Ehliyet yenileme ne zaman bitecek, son gün ne zaman 2022? Ehliyet yenileme ücreti ne kadar?

    EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

    Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için​​​​​​ 15 TL, yeni tip sürücü belgesini yenileyenleriin, kaybedenlerin veya çaldıranların ödeyecekleri ücret ise 345 TL.

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