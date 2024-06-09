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        Haberler Bilgi Gündem Ehliyet yenileme son tarih 2024: Eski tip sürücü belgesi ehliyet yenileme ücreti ne kadar ve son gün ne zaman?

        Eski tip ehliyeti olanlar dikkat: Ehliyet yenilemek için son tarih belli oldu!

        Ehliyet yenileme son tarihi araştırmaları devam ediyor. 7 milyonu aşkın sürücünün ehliyetlerini yenilemesi gerekiyor. Sürücü belgesi yenileme süreci devam ederken sizler için ehliyet yenileme son gün tarihi ve ücreti hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte, konuya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 13:41 Güncelleme: 09.06.2024 - 13:41
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        Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Bugüne kadar nüfus müdürlüklerine 25 milyon 894 bin 321 kişi sürücü belgesini yenilemek için başvurdu. Ancak 7 milyon 159 bin 176 kişi ise eski tip sürücü belgesini kullanmayı sürdürüyor. Peki, ehliyet yenileme son gün tarihi ne zaman? İşte, eski sürücü belgesi ücreti...

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        2024 EHLİYET YENİLEME SON GÜN TARİHİ

        Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı.

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        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ

        Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek.

        1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek.

        B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek.

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        Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

        Kanuni süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve ehliyetini yenilemeyenler araç kullanırken yaptırımla karşılaşacak.

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        EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

        Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.

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