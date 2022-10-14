CEZA GELECEK

Ehliyetlerin güncellenmesi için ise belirli bir tarih var. Vatandaşlar 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren artık eski ehliyetlerini kullanamayacak. Geçerliliğini yitiren eski ehliyetler Karayolları Trafik Kanunu’nun 39/3 maddesi gereğince tespit edilirse para cezası uygulanacak.