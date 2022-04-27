Ehliyetsiz drift pahalıya patladı 0:00 / 0:00

DHA

Kaza, 24 Nisan'da Karatay ilçesi, Takip Sokak'ta meydana geldi. Drift yapan Umut A.'nın kullandığı otomobil, park halindeki kamyonet ile otomobile çarptı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sahipleri polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Umut A.'nın oturduğu Çatalhöyük Mahallesi'ne gitti. Hasar oluşan otomobili de bahçede bulan ekipler, Umut A.'nın ehliyetinin olmadığını belirledi. Umut A.'ya 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten ve 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 12 bin 800 lira idari parası kesildi ayrıca hakkında adli işlem başlatıldı. Umut A.'nın 2 araçta oluşan 25 bin liralık hasarı da ödeceği belirtildi.