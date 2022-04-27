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Haberler Gündem 3. Sayfa Ehliyetsiz drift pahalıya patladı!
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Drift yapıp, 2 araca çarpan ehliyetsiz sürücüye 12 bin lira ceza

Konya'da drift yapan Umut A.'nın kullandığı otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Ehliyetsiz sürücüye para cezası kesildi, ayrıca hakkında adli işlem başlatıldı.

Ehliyetsiz drift pahalıya patladı!
Ehliyetsiz drift pahalıya patladı
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DHA

Kaza, 24 Nisan'da Karatay ilçesi, Takip Sokak'ta meydana geldi. Drift yapan Umut A.'nın kullandığı otomobil, park halindeki kamyonet ile otomobile çarptı.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, araç sahipleri polise giderek şikayetçi oldu. Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Umut A.'nın oturduğu Çatalhöyük Mahallesi'ne gitti. Hasar oluşan otomobili de bahçede bulan ekipler, Umut A.'nın ehliyetinin olmadığını belirledi. Umut A.'ya 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek'ten ve 'ehliyetsiz araç kullanmak'tan 12 bin 800 lira idari parası kesildi ayrıca hakkında adli işlem başlatıldı. Umut A.'nın 2 araçta oluşan 25 bin liralık hasarı da ödeceği belirtildi.

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