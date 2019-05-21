Kaza, saat 18.30 sıralarında Şehit Ömer Halis Demir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Motosikletli 'Yunus' ekibine, Emrah T. yönetimindeki 54 RL 811 plakalı otomobil çarptı. Kazada, motosiklette bulunan polis memurları Fatih E. İle Zafer G. yaralandı.

DHA'nın haberine göre olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan polisler, özel hastaneye kaldırıldı. Polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü Emrah T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.