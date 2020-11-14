Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil park halindeki araca çarparak devrildi - SİİRT

AA

Alınan bilgiye göre, Ferhat D. (17) idaresindeki 34 PE 9945 plakalı otomobil, merkez Barış Mahallesi Adalet Bulvarı'nda park halindeki 34 LL 4533 plakalı otomobile çarptıktan sonra devrildi.Kendi imkanlarıyla otomobilden çıkan Ferhat D. ile Mehmet Şirin Ş. (18) kazayı yara almadan atlattı.Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ferhat D. ve Mehmet Şirin Ş'ye ambulansta sağlık kontrolü yapıldı.Sürücü belgesinin olmadığı tespit edilen Ferhat D. hakkında adli işlem uygulandı.