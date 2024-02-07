EIA petrol fiyatı tahminini düşürdü

EIA'nın "Şubat 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, uluslararası referans niteliğindeki Brent ham petrolün varil fiyatının bu yıl ortalama 82,42 dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam bir önceki raporda 82,49 dolar olarak tahmin edilmişti.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının da 77,68 dolar olacağı öngörülüyor. Söz konusu rakam, geçen ay 77,99 dolar olarak öngörülmüştü.

EIA, Brent türü ham petrolün varil fiyat tahminini değiştirmeyerek gelecek yıl için 79,48 dolar, WTI ham petrol için de 74,98 dolar seviyesinde sabit tuttu.

Küresel petrol stoklarının OPEC+ üretim kesintileriyle bu yılın ilk çeyreğinde günlük ortalama 800 bin varil azalacağı, bu durumun ise petrol fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturacağı tahmin ediliyor.

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Rapora göre, küresel stokların yılın geri kalanında nispeten dengeli bir seyirde olacak ve petrol talebinde beklenen yavaşlamaya rağmen üretim artmaya devam edecek. Böylece, gelecek yıl küresel petrol stoklarında da kademeli bir artış olacak.

Küresel petrol talebinin bu yıl günlük 2,71 milyon varil artarak günlük 102,42 milyon varile, gelecek yıl ise günlük 103,71 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Küresel petrol üretiminin ise bu yıl günlük 550 bin varil artarak 102,3 milyon varil, gelecek yıl ise günlük 1,87 milyon varil artışla 107,17 milyon varil olması bekleniyor.

Bu yılın sonunda mevcut OPEC+ üretim kesintilerinin sona ermesiyle küresel arzın gelecek yıl 700 bin varil artacağı tahmin ediliyor. Ancak Suudi Arabistan ve diğer OPEC+ ülkelerinin piyasaları dengelemek amacıyla üretim kesintilerinin bir kısmını sürdürmek istemesiyle bu artış sınırlanabilir.

OPEC dışı petrol üretimin ise günlük 1,2 milyon varil artması bekleniyor. Söz konusu artışta ABD, Kanada, Brezilya ve Guyana'nın başı çekeceği tahmin ediliyor.

Geçen yıl aralık ayında rekor bir seviyeye ulaşan ABD'de, bu yıl için ham petrol üretimi aşağı yönlü revize edildi.

Buna göre, ülkenin üretiminin bu yıl günlük ortalama 13,10 milyon varil, gelecek yıl ise günlük 13,49 milyon varil olması bekleniyor.

Geçen ayki raporda bu rakamlar bu yıl için günlük 13,21 milyon varil, gelecek yıl için ise 13,44 milyon varil olarak tahmin edilmişti.