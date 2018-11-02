EİB’nin Ekim ayında kayda aldığı 1 milyar 224 milyon dolarlık ihracat rakamı 79 yıllık tarihinde aylık bazda ihracat rekoru olarak kayıtlara geçti. EİB’nin bundan önceki rekoru, 2018 yılı Mart ayındaki 1 milyar 203 milyon 58 bin dolarlık ihracat performansıydı. Ocak-Ekim döneminde yüzde 16’lık ihracat artış hızıyla 11 milyar 98 milyon dolarlık ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son bir yıllık dönemde ise; yüzde 17’lik yükselişle 13 milyar 352 milyon dolarlık ihracata demir attı. Ekim ayında 634 milyon dolarlık sanayi ürünleri ihraç eden EİB üyeleri, 514 milyon dolarlık tarım ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. Egeli madenciler, ekim ayında Türkiye’ye 75 milyon dolar döviz kazandırdı.

DEMİR-ÇELİK İHRACATINDA ÇİFTE BAŞARI



Ege İhracatçı Birlikleri çatısı altındaki 12 ihracatçı birliği sıralamasında; Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (EDDMİB), 133 milyon 457 bin dolarlık ihracatla Ekim ayında zirvede yer aldı. EDDMİB yüzde 45’lik ihracat artış hızıyla da ihracatını en fazla artıran birlik oldu ve çifte başarıya imza attı. Ege Tütün İhracatçıları Birliği, Ekim ayında yüzde 32’lik ihracat artış hızı ve 121 milyon dolarlık ihracat tutarıyla zirve ortağı oldu. Ege Tütün İhracatçıları Birliğinin yıllık ihracatı ise; 985 milyon dolara ulaştı. İhracatın lokomotif sektörlerinden Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, Ekim ayında 117 milyon dolarlık ihracatla zirvenin üçüncü sırasının sahibi oldu. İhracat sezonunun yoğun dönemini geçiren Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 116 milyon dolarlık dövizi ülkeye kazandırdı.



Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, 86 milyon 380 bin dolarlık yaş meyve sebze ve mamulleri ihracatı yaparken, yaş meyve sebze ihracatı yüzde 79’luk artışla 16 milyon dolardan 28,7 milyon dolara yükseldi. Meyve sebze mamulleri ihracatı ise; 57,6 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Su ürünleri, kanatlı, yumurta, süt ürünleri ve bal ihracatını kayda alan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Ekim ayında 82 milyon 143 bin dolar ihracatı hanesine yazdırdı.

MADENCİLİK SEKTÖRÜ 75 MİLYON DOLAR İHRACAT YAPTI



Ekim ayında, Ege Maden İhracatçıları Birliği 75 milyon 86 bin dolar ihracat gerçekleştirirken, Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği yüzde 9’luk ihracat artışıyla 53 milyon 720 bin dolara yükseldi. İhracatta başarılı bir dönem geçiren Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Ekim ayında da yüzde 35 ihracat artışı sağladı ve 32 milyon 833 bin dolar ihracatı Türkiye’ye kazandırdı. Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Ekim ayını, 22 milyon 145 bin dolarlık ihracatla geride bırakırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği yüzde 8’lik ihracat artışıyla 18,5 milyon dolar ihracatla 2017/18 sezonunu geride bıraktı. Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği ise; yüzde 7’lik ihracat yükselişiyle 12 milyon 188 bin dolarlık ihracatı hanesine yazdırdı.



Ege İhracatçı Birliklerinden Ekim ayında 180 ülkeye ihracat yapılırken, Almanya 132 milyon dolarlık ihracat tutarıyla zirvedeki yerini korudu. Amerika Birleşik Devletleri 112 milyon dolarlık ihracatla ikinci, İngiltere 79 milyon dolarlık dış satımla üçüncü sırada yer aldı. Bu ülkeleri 73 milyon dolarla İspanya, 72 milyon dolarla İtalya izledi. EİB’nin ihracatı en fazla ihracat yapılan 20 ülkenin 17’sine artarken, toplamda 119 ülkeye ihracat yükseliş gösterdi.

"İHRACAT RAKAMLARI GÜVEN VERİYOR"



Türk ekonomisinin stresli bir dönemden geçtiğini ifade eden Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, bu ortamda ihracat rakamlarındaki artışın Türkiye’ye gelecek için güven verdiğini kaydetti. Türkiye’nin 2018 yılını 170 milyar dolar ihracat rakamıyla geride bırakmayı hedeflediğini anlatan Eskinazi, "Ekim ayındaki en güzel gelişmelerden bir diğeri ise ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 96,5 seviyesine çıkması oldu. Benzer tablonun 2018 yılının son iki ayında ve 2019 yılında da devamını diliyoruz. 2019 yılı için ortaya konulan 182 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için fuarlar, sektörel ticaret heyetleri, alım heyetleri, URGE Projeleri ile daha katma değerli ihracat için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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