Eibar - Deportivo Alaves maçı heyecanı

Eibar ve Deportivo Alaves, 04 Kasım 2018 Pazar günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 14:00. 11 puanlı Eibar 15. sırada bulunuyor, Deportivo Alaves 20 puana sahip ve 2. sırada. Eibar, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Deportivo Alaves son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 135. İddaa'da Eibar kazanır 1.85, berabere biter 2.90, Deportivo Alaves kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Eibar son hafta oynanan Atletico Madrid maçında 2-2 berabere kaldı.

Deportivo Alaves ise Sevilla karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Eibar, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Eibar, kendi sahasında 6 gol attı, 7 gol yedi.

Deportivo Alaves, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 mağlubiyet elde etti. Deportivo Alaves, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ