Eibar - Real Sociedad karşılaşma önü

İspanya Primera Lig maçında Eibar ile Real Sociedad, 31 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 23:00. Eibar, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Real Sociedad, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 106 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Eibar kazanırsa 2.60, beraberlik çıkarsa 2.90, Real Sociedad sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Eibar önceki hafta Real Sociedad mücadelesinde 2-3 yenildi.

Real Sociedad ise Eibar maçında 2-3 kazandı.

Eibar, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 2 gol yedi.

Real Sociedad, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Real Sociedad 4 kez gol sevinci yaşadı, 3 kez topu ağlarında gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ