Ocak-eyl\u00fcl d\u00f6neminde 9 milyar 802 milyon dolar ihracata imza atan Ege \u0130hracat\u00e7\u0131 Birlikleri, son 1 y\u0131ll\u0131k d\u00f6nemde 13 milyar 246 milyon dolarl\u0131k ihracat\u0131 kayda ald\u0131. E\u0130B \u00e7at\u0131s\u0131 alt\u0131ndaki 12 ihracat\u00e7\u0131 birli\u011finden 5 tanesi, eyl\u00fcl ay\u0131nda ihracat\u0131n\u0131 art\u0131r\u0131rken, 7 tanesi 2018 y\u0131l\u0131 eyl\u00fcl ay\u0131ndaki ihracat rakamlar\u0131n\u0131 yakalayamad\u0131. \u0130hracat art\u0131\u015f rekortmeni olduEge Tekstil ve Hammaddeleri \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi, eyl\u00fcl ay\u0131nda y\u00fczde 32\u2019lik ihracat art\u0131\u015f h\u0131z\u0131 yakalad\u0131 ve 22 milyon 954 bin dolarl\u0131k d\u00f6vizi T\u00fcrkiye\u2019ye kazand\u0131rma yan\u0131nda ihracat art\u0131\u015f rekortmeni oldu. Eyl\u00fcl ay\u0131nda E\u0130B\u2019nin kayda ald\u0131\u011f\u0131 ihracatta sanayi \u00fcr\u00fcnleri 629 milyon dolarl\u0131k payla aslan pay\u0131n\u0131 al\u0131rken, tar\u0131m sekt\u00f6rleri 455 milyon dolarl\u0131k d\u00f6vizi \u00fclkemize kazand\u0131rd\u0131. Madencilik sekt\u00f6r\u00fcn\u00fcn ihracat\u0131 ise; 75,5 milyon dolar olarak kay\u0131tlara ge\u00e7ti. DEM\u0130R \u00c7EL\u0130K \u0130HRACATI 120 M\u0130LYON DOLAR OLDUEge Demir ve Demird\u0131\u015f\u0131 Metaller \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi, eyl\u00fcl ay\u0131nda 120 milyon dolarl\u0131k ihracatla zirvedeki yerini korurken, Ege Haz\u0131rgiyim ve Konfeksiyon \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi 112,8 milyon dolarl\u0131k ihracatla zirvenin orta\u011f\u0131 oldu. Kuru meyve sezonu a\u00e7\u0131ld\u0131, ihracat\u0131 \u00fc\u00e7 haneli rakamlara ula\u015ft\u0131T\u00fcrkiye\u2019nin geleneksel ihra\u00e7 \u00fcr\u00fcnleri \u00e7ekirdeksiz kuru \u00fcz\u00fcm ve kuru incirde ihracat sezonunun ba\u015flamas\u0131yla birlikte Ege Kuru Meyve ve Mamulleri \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011finin eyl\u00fcl ay\u0131ndaki ihracat rakam\u0131 108 milyon dolara ula\u015ft\u0131. YA\u015e MEYVE \u0130HRACATI Y\u00dcZDE 8 ARTTIEge T\u00fct\u00fcn \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi, eyl\u00fcl ay\u0131nda 92,5 milyon dolarl\u0131k d\u00f6viz geliri elde ederken, eyl\u00fcl ay\u0131nda ihracat\u0131n\u0131 y\u00fczde 8 artt\u0131ran Ege Ya\u015f Meyve Sebze \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi 83,6 milyon dolar ihracat ger\u00e7ekle\u015ftirmeyi ba\u015fard\u0131. Ege Maden \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi 75,5 milyon dolarl\u0131k ihracata imza atarken, Ege Su \u00dcr\u00fcnleri ve Hayvansal Mamuller \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi a\u011fustos ay\u0131ndan sonra, eyl\u00fcl ay\u0131nda da 74 milyon dolarl\u0131k ihracat\u0131 kayda ald\u0131. MOB\u0130LYA KA\u011eIT VE ORMAN \u00dcR\u00dcNLER\u0130 \u0130HRACATI\u0130ST\u0130KRARLI \u015eEK\u0130LDE ARTIYOR 2019 y\u0131l\u0131nda ihracat\u0131n\u0131 istikrarl\u0131 bir \u015fekilde art\u0131ran Ege Mobilya Ka\u011f\u0131t ve Orman \u00dcr\u00fcnleri \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi, eyl\u00fcl ay\u0131nda da gelene\u011fi bozmad\u0131. Y\u00fczde 10\u2019luk ihracat art\u0131\u015f\u0131 yakalayan mobilya ka\u011f\u0131t ve orman \u00fcr\u00fcnleri ihracat\u00e7\u0131lar\u0131 eyl\u00fcl ay\u0131nda 53 milyon dolara ula\u015ft\u0131. Ege Hububat Bakliyat Ya\u011fl\u0131 Tohumlar ve Mamulleri \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi 31 milyon dolar d\u00f6vizi \u00fclkemize kazand\u0131r\u0131rken, Ege Deri ve Deri Mamulleri \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi 13 milyon dolar, Ege Zeytin ve Zeytinya\u011f\u0131 \u0130hracat\u00e7\u0131lar\u0131 Birli\u011fi 10 milyon dolar ihracat yapt\u0131. ESK\u0130NAZ\u0130: 209 \u00dcLKEYE \u0130HRACAT YAPTIK Ege \u0130hracat\u00e7\u0131 Birlikleri Koordinat\u00f6r Ba\u015fkan\u0131 Jak Eskinazi, Egeli ihracat\u00e7\u0131lar\u0131n 2019 y\u0131l\u0131n\u0131n ocak-eyl\u00fcl d\u00f6neminde 209 \u00fclke ve serbest b\u00f6lgeye ihracat ger\u00e7ekle\u015ftirdiklerini, Almanya, Amerika Birle\u015fik Devletleri ve \u0130ngiltere\u2019nin en fazla ihracat yapt\u0131klar\u0131 ilk ilk \u00fc\u00e7 \u00fclke olurken, Cibuti, Moritanya, Mozambik, Benin, Madagaskar, Mauritus, Togo, Surinam, Sierra Leone, Guyana, Guam, Bostvana, Mayotte gibi bir \u00e7o\u011fumuzun ad\u0131n\u0131 bilmedi\u011fi, haritada yerini bulamayaca\u011f\u0131 \u00fclkelere de Ege B\u00f6lgesi\u2019nden ihracat yapt\u0131klar\u0131n\u0131 kaydetti. \u0130hracat\u0131n artmas\u0131 i\u00e7in pazar \u00e7e\u015fitlili\u011fi yan\u0131nda katma de\u011ferli \u00fcr\u00fcn ihracat\u0131n\u0131 art\u0131rmak ad\u0131na projeler geli\u015ftirdiklerini anlatan Eskinazi, \u201c\u00d6n\u00fcm\u00fczdeki y\u0131llarda bu yat\u0131r\u0131mlar\u0131 yeni b\u00fcy\u00fck yat\u0131r\u0131mlar\u0131n takip etmesiyle birlikte \u0130hracat Ana Plan\u0131\u2019ndaki hedeflere ula\u015faca\u011f\u0131m\u0131za inan\u0131yoruz\u201d diye konu\u015ftu. \u00a0