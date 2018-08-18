EIF Ekenas - Klubi 04 karşılaşma önü

EIF Ekenas ve Klubi 04, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:30. 32 puanlı EIF Ekenas 1. sırada bulunuyor, Klubi 04 12 puana sahip ve 10. sırada. EIF Ekenas, son 5 maçında 6 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Klubi 04, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 569 kodlu maçı oynayanlar; EIF Ekenas galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Klubi 04 galibiyet oranı 4.60.

EIF Ekenas son hafta oynanan Espoo maçında 1-3 kazandı.

Klubi 04 ise SalPa Salo karşılaşmasında 1-0 kazandı.

EIF Ekenas, evinde 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 8 gol yedi.

Klubi 04, dış sahada 0 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Klubi 04 6 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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