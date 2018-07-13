EIF Ekenas - KPV rakamlar

Finlandiya Ykkönen maçında EIF Ekenas ile KPV, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. EIF Ekenas 21 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken KPV 23 puanda ve 2. sırada. EIF Ekenas, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. KPV son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 172 kodlu maçı oynayanlar; EIF Ekenas galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, KPV galibiyet oranı 2.20.

EIF Ekenas son hafta oynanan Oulu maçında 3-2 yenildi.

KPV ise OPS-jp karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

EIF Ekenas, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. EIF Ekenas, kendi sahasında 6 gol attı, 5 gol yedi.

KPV, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda KPV 5 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.