Eintracht Braunschweig - Osnabrück maçı heyecanı

Almanya 3. Lig heyecanı devam ediyor. Eintracht Braunschweig, 26 Ekim 2018 Cuma günü Osnabrück takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 20:00. 8 puanlı Eintracht Braunschweig 20. sırada bulunuyor, Osnabrück 23 puana sahip ve 1. sırada. Eintracht Braunschweig, son 4 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Osnabrück, son 6 maçında 2 galibiyet, 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 161. İddaa'da Eintracht Braunschweig kazanır 2.30, berabere biter 2.90, Osnabrück kazanır 2.35 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Eintracht Braunschweig önceki hafta Wisla Krakow mücadelesinde 0-2 kazandı.

Osnabrück, Sportfreunde Lotte karşılaşmaında 1-2 kazandı.

Eintracht Braunschweig, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Eintracht Braunschweig, kendi sahasında 7 gol attı, 10 gol yedi.

Osnabrück, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Osnabrück, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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