Eintracht Frankfurt - Bayern Munich maçı rakamları

Eintracht Frankfurt ve Bayern Munich, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Almanya Süper Kupa maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:30. Eintracht Frankfurt son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 yenilgi ile oynadı. Bayern Munich, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Maçın iddaa kodu 124. İddaa'da Eintracht Frankfurt kazanır 6.15, berabere biter 4.30, Bayern Munich kazanır 1.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 2.05, üst 1.40 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.
Eintracht Frankfurt son hafta oynanan Schalke 04 maçında 1-0 yenildi.
Bayern Munich ise Stuttgart maçında 1-4 yenildi.
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