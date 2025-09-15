Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray paylaşımı!
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak Eintracht Frankfurt, "Sonraki maç: Herkes perşembe gününü bekliyor!" notuyla bir paylaşım yaptı.
UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.
Dev karşılaşma öncesi Alman ekibi, sosyal medya hesabından "Sonraki maç: Herkes perşembe gününü bekliyor!" notuyla bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda Can Uzun ve İlkay Gündoğan'ın fotoğrafları kullanılırken, sosyal medyada bu paylaşım büyük yankı uyandırdı.
Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.