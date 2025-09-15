Habertürk
        Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray paylaşımı! - Futbol Haberleri

        Eintracht Frankfurt'tan Galatasaray paylaşımı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında Galatasaray'ı sahasında ağırlayacak Eintracht Frankfurt, "Sonraki maç: Herkes perşembe gününü bekliyor!" notuyla bir paylaşım yaptı.

        Giriş: 15.09.2025 - 18:55 Güncelleme: 15.09.2025 - 19:00
        Frankfurt'tan Galatasaray paylaşımı!
        UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta karşılaşmasında Eintracht Frankfurt sahasında temsilcimiz Galatasaray'ı ağırlayacak.

        Dev karşılaşma öncesi Alman ekibi, sosyal medya hesabından "Sonraki maç: Herkes perşembe gününü bekliyor!" notuyla bir paylaşım yaptı.

        Paylaşımda Can Uzun ve İlkay Gündoğan'ın fotoğrafları kullanılırken, sosyal medyada bu paylaşım büyük yankı uyandırdı.

        Eintracht Frankfurt-Galatasaray maçı, 18 Eylül Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak.

