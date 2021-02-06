Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, Bursaspor’u eleştirdi: "Ali Akman’ın kadro dışı bırakılması utanç verici"

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un en golcü ismi olan Ali Akman’ın Eintracht Frankfurt’a transfer olmasının yankıları sürüyor. Yeni sezon için Alman ekibi ile el sıkışan 18 yaşındaki futbolcunun bu transferini etik dışı bulan Bursaspor Kulübü, genç ismi kadro dışı bırakma kararı almıştı. Bu karardan sonra uzun aylar maç yapamayacak olan Ali Akman için Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter yorumda bulundu. Fussball News'e konuşan Avusturyalı çalıştırıcı, yeşil-beyazlı kulübün kararıyla alakalı olarak, “Bursaspor'un Ali'yi kadro dışı bırakması utanç verici. Öte yandan onun önümüzdeki yaz mümkün olan en hızlı şekilde takıma alışacağını düşünüyorum. Yine de zamana ihtiyacı olduğunu unutmamak lazım. Şu an takımında oynamasına izin verilmemesi bana göre bir utanç” yorumunda bulundu.

“Ali'nin Bundesliga'da başarı olacağını düşünmeseydik onu transfer etmezdik” diyen Adi Hütter, “Böylesine genç oyuncular için potansiyel çok önemlidir. Ayrıca bu sezonki istatistiklerinin de iyi olduğunu görüyoruz” ifadelerini kullandı.