Eintracht Frankfurt - Werder Bremen maçı rakamları

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Eintracht Frankfurt, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü Werder Bremen takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. Maç öncesi Eintracht Frankfurt 3 puanla 3. sırada, Werder Bremen 1 puanla 10. sırada bulunuyor. Eintracht Frankfurt son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Werder Bremen son 5 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 110 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Eintracht Frankfurt kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 3.10, Werder Bremen sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Eintracht Frankfurt önceki hafta Hoffenheim mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Werder Bremen ise Hannover 96 karşılaşmasında 4-0 kazandı.

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