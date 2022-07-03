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Ek gösterge artışı maaş ve ikramiyeye nasıl yansıyacak? Mevcut Yeni (TL) Emekli aylığı Emekli ikramiyesi Çalışırken aldığı maaşa etkisi Emekli aylığı Emekli ikramiyesi Emekli aylığı farkı İkramiye farkı 3000'den 3600'e çıkartılanlar 5.627 202.909 -97 6.861 247.408 1.234 44.499 2200'den 3600'e çıkartılanlar 5.470 197.263 57 6.861 247.408 1.391 50.145 2200'den3000'e çıkartılanlar 5.470 197.263 58 5.627 202.909 157 5.646 3600'den 4200'e çıkartılanlar 6.861 247.408 106 7.164 258.355 303 10.947 İlk kez 600 ek gösterge alanlar 4.309 161.592 97 4.422 165.830 113 4.238 Hesaplamalar 30 yıl hizmet üzerinden yapılmıştır
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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