Haberler Gündem EK MTV 2. TAKSİT SON ÖDEME TARİHİ | Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV 2. taksit son ödeme günü ne zaman?

EK MTV 2.taksit için son gün yaklaşıyor! Ek MTV 2. taksit son ödeme günü ne zaman? EK MTV 2. taksit ödemeleri 1 Kasım günü itibarıyla başladı. Kahramanmaraş merkezli büyük depremler sebebiyle bu yıl ilk kez Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV ödemeleri iki kez tahsil ediliyor. Ağustos ayında başlayan ilk taksit ödemeleri 6 Eylül'e kadar alınmaya devam etmişti. 1 Kasım itibarıyla başlayan EK MTV 2. taksit ödemelerinde son tarih merak konusu oldu. İşte 2023 EK MTV 2. taksit son ödeme tarihi... Habertürk Giriş: 18.11.2023 - 09:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 09:08 facebook

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Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin oluşturduğu mali yükü azaltmak için MTTV ödemelerinin bu yıla özel iki kez ödenmesine karar verilmişti. Ağustos ayında gerçekleştirilen ilk taksit ödemelerinin ardından Ek MTV 2. taksit ödemeleri ise 1 Kasım itibarıyla başladı. EK MTV ikinci taksit son ödeme tarihine sayılı günler kalırken ödeme gününü kaçıran araç sahiplerine yüzde 3,5 oranında gecikme zammı da uygulanacak. İşte 2023 EK MTV 2. taksit son ödeme tarihi...

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EK MTV 2. TAKSİT ÖDEMESİ SON GÜN NE ZAMAN? Ek motorlu taşıtlar vergisi ödemeleri ise iki taksit halinde ödenecek. Buna göre ilk taksit ödemeleri 6 Eylül'e kadar yapıldı, ikinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım'da başladı ve 30 Kasım'a kadar devam edecek.