Ek MTV düzenlemesinin iptali için başvuru

Yüksek Mahkemeye yaptığı başvurunun ardından, gazetecilere açıklamalarda bulunan Günaydın, Kahramanmaraş merkezli, 6 Şubatta meydana gelen depremlerin ekonomik kayıplarının telafisi için çıkarılan kanunla toplanacak paranın yalnızca dörtte birinin deprem harcamalarında kullanılacağını öne sürdü.

Bunun, Anayasanın, "hukuk devleti", "sosyal devlet", "eşitlik", "adalet", "verginin genelliği ve adaleti", "herkesin mali gücü oranında vergilendirmesi" ilkelerini ihlal ettiğini savunan Günaydın, Yüksek Mahkemenin daha önce benzer yönde yapılan 2 düzenlemeyi iptal ettiğini dile getirdi.

Günaydın, düzenlemede yer alan, "vergi gelirlerinden mahalli idarelere düşen payın verilmemesi"ni öngören maddenin de iptalini istediklerini bildirdi.

REKLAM

Ek MTV içeren düzenlemede, "kanuna aykırılık ve telafisi imkansız zararların doğma olasılığı" bulunduğundan yürürlüğünün de durdurulmasını istediklerini aktaran Günaydın, "Umuyor ve diliyoruz ki Anayasa Mahkemesi hem yürürlüğün durdurulmasına hem de iptale yönelik bir karar verir ve böylece bu sorun Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarının üzerinden ağır bir yük olmaktan çıkar." ifadelerini kullandı.

Açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, "MYK toplantısına katılmasının yasaklandığı" yönündeki iddiaların hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Sabahleyin Genel Başkanımızla beraber bir cenazeye katıldık. Hepiniz izlemişsinizdir. Arkasından Lozan Antlaşmasıyla ilgili Anıtkabiri ziyaret ettik. Her zaman olduğu gibi bir kere daha ben Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme yaptım. Bugün Anayasa Mahkemesi başvurumuzu buraya getirdik. Yarın Meclis açılacak. Meclisin arkasından birlikte olacağız. Yani CHPyi bu sanal gündemlerle meşgul etmeye çalışıldığının farkındayım ama böyle bir sanal gündemimiz yok."

-