Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak? 2023 Ek MTV'yi kimler, ne kadar ödeyecek?

Ek MTV ödemesi ne zaman yapılacak? 2023 Ek MTV'yi kimler, ne kadar ödeyecek?

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Ek MTV ödemelerine ilişkin resmi açıklamanın ardından araç sahibi vatandaşlar; kimlerin, ne zaman ve ne kadar ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödemesi yapacağını araştırıyor. İşte, sadece bu yıla mahsus olacak ek MTV ile ilgili tüm bilinmesi gerekenler...