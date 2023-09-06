Ek MTV son ödeme tarihi ne zaman? Araç sahipleri dikkat: Ödeme tarihini kaçırmayın

Ek MTV son ödeme tarihi araç sahipleri tarafından merak ediliyor. Bilindiği üzere ek MTV ödeme tarihi ertelenmişti. Ödeme tarihini kaçırmak istemeyen ve henüz vergisini ödememiş araç sahipleri merak içerisinde "Ek MTV son ödeme tarihi ne zaman?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte araştırılan tarih...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Temmuz ayında alınan karar kapsamında 31 Ağustos'ta sona erecek ilk taksit ödemeleri, 6 Eylül'e yani bugüne ertelendi. Yani bugün ek MTV son ödeme tarihi...

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Ek MTV kararı, tüm araçlara kapsayacak şekilde ve bir defaya mahsus olmak üzere Temmuz ayında alınmıştı.

Ek MTV uygulamasına göre, otomobil, otobüs, kamyon, kamyonet, uçak ve helikopterler gibi taşıtlar ile 31 Aralık 2023'e kadar ilgili sicillere ilk defa kayıt ve tescil edilecek olan taşıtlar, bir defaya mahsus olmak üzere, bu yıl için tahakkuk ettirilen MTV tutarı kadar ek MTV'ye tabi olacak.