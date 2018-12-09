Ticaret savaşı ABD'li şirketleri vurdu

Ticaret savaşının ABD'li şirketlere faturası 3 milyar doları aştı. Aralarında Exxon, Chevron, Target gibi dev firmaların da bulunduğu 100 kadar sektör birliğinin oluşturduğu "Tariffs Hurt the Heartland" adlı organizasyon ile The Trade Partnership adlı bağımsız araştırma şirketinin verilerine göre ek gümrük vergileri ABD'li şirketlere ve tüketicilere yük getiriyor.
Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre hesaplamalar ekim ayında ABD'li şirketlerin ithalat için toplam 6.2 milyar dolar ek gümrük vergisi ödediğini gösteriyor. Eylül ayındaki fatura ise 4.4 milyar dolardı. Ekim 2017'de ABD'li şirketlerin ödediği ek vergiler 3.1 milyar dolar seviyesindeydi. Ödenen vergi bir yılda yüzde 104 yükselirken, ithalat edilen ürünlerin değeri ise sadece yüzde 13 arttı.
|2017
|ABD'li şirketlerin ödediği toplam gümrük vergisi (Milyar $)
|Ekim
|3
|Kasım
|2.8
|Aralık
|2.6
|2018
|Ocak
|2.9
|Şubat
|2.7
|Mart
|2.6
|Nisan
|2.6
|Mayıs
|3.0
|Haziran
|3.5
|Temmuz
|4.2
|Ağustos
|4.4
|Eylül
|4.4
|Ekim
|6.2
Ödenen 6.2 milyar dolarlık toplam gümrük vergisinin 3.2 milyar doları ABD Başkanı Donald Trump'ın mart ayı sonunda getirdiği, mayıs ayında uygulamaya giren ek vergiler oluşturuyor. Mayıs ayına kadar ABD'li şirketler 400 milyon dolar ek gümrük vergisi ödüyordu.
|2017
|ABD'li şirketlerin ticaret savaşı nedeniyle ödediği ek gümrük vergisi (Milyar $)
|Ekim
|0.4
|Kasım
|0.4
|Aralık
|0.4
|2018
|Ocak
|0,4
|Şubat
|0.4
|Mart
|0.3
|Nisan
|0.4
|Mayıs
|0.6
|Haziran
|1.0
|Temmuz
|1.5
|Ağustos
|1.7
|Eylül
|1.8
|Ekim
|3.2
ABD'li şirketler ekim ayında çelik ithalatı için 446 milyon dolar ek vergi ödedi. Alüminyum için ödenen tutar ise 134 milyon dolar oldu. Ek vergilerinin yürürlüğü girdiği tarihten ekim ayın sonuna kadar çelik ve alüminyum ithalatı için ödenen tutar ise 3.1 milyar doları buldu.
TİCARET SAVAŞI MARTTA BAŞLADI
Trump yönetimi 23 Mart'ta aralarındaki Türkiye'nin de bulunduğu pek çok ülkeden ithal edilen ithal çelik ve alüminyuma sırasıyla yüzde 25 ve yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti. Türkiye ABD'nin çelik ve alüminyuma koyduğu ek vergiye 21 Haziran'dan itibaren 22 ürünle misilleme yapmıştı. ABD 10 Ağustos'ta Türkiye'den yapılacak çelik ve alüminyum ithalatında gümrük vergileri iki katına çıkarmış, Türkiye de aynı şekilde karşılık vermişti.
ÇİN MİSİLLEME YAPTI
ABD'nin hamlesine diğer ülkeler de karşılık vermiş, Çin, Washington'un çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergilerine karşılık nisan ayında ABD menşeli 128 ürüne yüzde 15 ila yüzde 25 arasında değişen ek gümrük vergisi getirmişti. Ticaret savaşı ABD yönetiminin temmuzda Çin'in, Amerikalı şirketlerin teknolojilerini ve fikri mülkiyetlerini ele geçirmeye yönelik usulsüz faaliyetleri gerekçesiyle toplam 50 milyar değerindeki Çin menşeli ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasıyla iyice alevlenmiş, Çin de ABD'den ithal edilen 50 milyar dolar tutarındaki 659 ürünü yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti.
ABD Başkanı Donald Trump, eylül ayında 200 milyar dolarlık Çin malına yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmiş ve bu oranın 1 Ocak'tan itibaren yüzde 25'e çıkarılacağını kaydetmişti.
90 GÜNLÜK ATEŞKES
1-2 Aralık arasında Arjantin’de düzenlenen G-20 zirvesinde bir araya gelen ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, ticaret savaşlarına 90 gün boyunca ara vermek konusunda uzlaşmıştı. Ancak 5 Aralık'ta Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei’nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou’nun, ABD’nin İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle Kanada’da gözaltına alınması, ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşına yeni bir cephe daha açtırabilir.
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