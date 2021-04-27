Ekho'dan 'Maçka Parkı' 0:00 / 0:00

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Ekho'nun yeni şarkısı "Maçka Parkı", dijital platformlarda yayınlanmasının hemen ardından Spotify Türkçe Rock Listesine 7. sıradan, Apple Music Zirvedekiler Rock Listesine 8. sıradan girerek, dikkatleri üzerine çekti.

2019 yılında "Deli Çiçek" ve "Poyraz"ın ardından 6 şarkı daha yayınlayan Ekho, o günden bugüne olumlu değişimler yaşadı. Ekho’nun tüm şarkılarının bestecisi ve söz yazarı Çağdaş Özdemir, grubun yeni yapılanmasında singer/songwriter rolünü üstlenmiş durumda.

Davulda Umut Çevikol, bas gitarda Saygun Sazcı ve elektrik gitarda Kürşad Toksöz'den oluşan grup, "Maçka Parkı"na çektiği kliple de, şarkının güçlü enerjisini sinematografik bir anlatımla izleyicilere sunuyor. Klibin yapımcısı burusvilis company, yönetmeni ise genç ve başarılı yönetmen Mustafa Doğan.

Grubun yenilikçi müziğine önemli katkı sağlayan isimlerden biri de usta müzisyen Alen Konakoğlu. "Maçka Parkı"nın mix ve mastering mühendisliğini üstlenen Konakoğlu, şarkıda günümüz rock müzik soundunu kusursuz bir şekilde ortaya koyuyor.

Pandemi döneminde yaşanan zorluklara rağmen üretmeye devam eden Ekho, yeni şarkıları için stüdyo çalışmalarını sürdürüyor.