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Peynir üreticisi Ekici, global büyüme stratejisi doğrultusunda ihracat ağına yeni ülkeleri eklemeye devam ediyor. Haziran ayı itibarıyla ABD’ye ilk ihracatını gerçekleştiren Ekici, 2021’in ikinci yarısında da yeni pazarlara girmeyi hedefliyor.

Yapılan açıklamaya göre, Ekici gıda standartları ve denetimleri bakımından son derece zorlu ülkelerden biri olan ABD pazarına, özel üretim tekniğiyle hazırladığı Lokum Kıvamında Beyaz Peynir başta olmak üzere sevilen 24 çeşit peynir ürünüyle giriş yaptı.

Gerçekleştirdikleri ihracatla ülke ekonomisine katkı yapmaya devam ettiklerini belirten Ekici Peynir Genel Müdürü Burçin Ekici, "Bu yılın ilk beş ayında ihracatımızı yüzde 30 oranında arttırdık. Haziran ayı itibarıyla ABD ve yakın zamanda da Çin, AB gibi büyük pazarlara açılarak ülke ağımızı ciddi anlamda genişletiyoruz. Hijyenik ve sağlıklı koşullarda son teknolojiyle üretilen kaliteli peynirlerimizi Kıbrıs başta olmak üzere ABD, Azerbaycan, Afganistan, Kuveyt, Makedonya, Malezya, Türkmenistan, Sudan, Kırgızistan ve Irak olmak üzere birçok ülkeye ihraç etmeye devam ediyoruz. Ortadoğu ve Körfez pazarlarında ise Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman, Ürdün yer almayı arzu ettiğimiz öncelikli pazarlar arasında yer alıyor" diye konuştu.

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