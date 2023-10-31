Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? 2023 Ekim ayı enflasyon beklenti anketi yayınlandı!
Ekim ayı enflasyon rakamları için gözler Türkiye İstatistik Kurumu'na çevrildi. Emekli ve memur zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon oranları her ayın ilk haftası TÜİK tarafından açıklanmaya devam ediyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi belli oldu. İşte TÜİK ile 2023 Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayı enflasyon beklenti anketini yayımladı. Yaşanan bu gelişme, "Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, Ekim ayı enlfasyon beklentisi ne yönde?" Sorularını gündeme getirdi. Bilindiği gibi Türkiye İstatistik Kurumu enflasyon rakamlarını her ayın ilk haftası açıklamaktadır. İşte Ekim ayı enflasyon oranları hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ekim ayı enflasyon rakamları da 3 Kasım 2023 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.
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Yıllık Enflasyon Beklentileri
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu anket döneminde yüzde 68,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşmiştir.
12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 14,77 olasılıkla yüzde 37,00 - 42,99 aralığında, yüzde 56,03 olasılıkla yüzde 43,00 - 48,99 aralığında, yüzde 18,77 olasılıkla ise yüzde 49,00 - 54,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının beklentilerinin yüzde 37,00 - 42,99 aralığında, yüzde 56,92’sinin beklentilerinin yüzde 43,00 – 48,99 aralığında, yüzde 15,38’inin beklentilerinin yüzde 49,00 – 54,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.
24 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri
2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 41,66 olasılıkla yüzde 19,00 – 24,99 aralığında, yüzde 30,31 olasılıkla yüzde 25,00 – 30,99 aralığında, yüzde 16,52 olasılıkla ise yüzde 31,00 – 36,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir.
Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,87'sinin beklentilerinin yüzde 19,00 - 24,99 aralığında, yüzde 35,48‘inin beklentilerinin yüzde 25,00 – 30,99 aralığında, yüzde 17,74‘ünün beklentilerinin yüzde 31,00 – 36,99 aralığında olduğu gözlenmektedir