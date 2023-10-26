Haberler Gündem Ekim ayı enflasyon beklenti tahmini anketi açıklandı! TÜİK 2023 Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman ve hangi gün açıklanacak?

Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi yayımlandı! Milyonlarca memur ve emekliyi doğrudan etkileyen enflasyon verileri gündemdeki yerini koruyor. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının bu ay ne zaman açıklanacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Ekim ayı enflasyon beklentisi tahmini Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi ile netleşti. İşte 2023 Ekim ayı enflasyon oranı hakkında merak edilenler... Habertürk Giriş: 26.10.2023 - 13:29 Güncelleme: 26.10.2023 - 13:29 facebook

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"Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusu yeni aya girilmesine az bir süre kala gündeme geldi. Ekim ayı enflasyon oranı beklentisi Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketi ile netlik kazandı. Peki, Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman ve saat kaçta açıklanacak? İşte 2023 Ekim ayı enflasyon beklentisi anketi hakkında ayrıntılar...

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EKİM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Ekim ayı enflasyon rakamları da 3 Kasım 2023 Cuma günü saat 10.00'da belli olacak.