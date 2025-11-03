Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. Yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verisi ile Kasım ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca bu oran, 2026 Ocak zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TÜİK son dakika duyurularına çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Ekim enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…