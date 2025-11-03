Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi EKİM AYI ENFLASYON VERİLERİ 2025: TÜİK Ekim ayı enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ekonomistlerin Ağustos ayı enflasyon beklentisi

        Ekim ayı enflasyon verileri 2025 bekleniyor! TÜİK Ekim enflasyon oranı ne zaman açıklanacak, beklenti ne yönde?

        Ekim ayı enflasyon rakamları 2025 için beklenen gün geldi. Gözler Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek açıklamalara çevrildi. Yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte Kasım ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca memur ve emekli emekli maaşlarına yapılacak Ocak zammı için dört aylık enflasyon oranı netlik kazanacak. Peki, TÜİK Ekim enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekonomistlerin enflasyon beklentisi ne yönde? İşte 2025 Ekim ayı enflasyon oranı açıklanma saati ve ekonomistlerin beklentisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 08:47 Güncelleme: 03.11.2025 - 08:47
        1

        Ekim ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Kasım ayına girilmesiyle birlikte memur, emekli, ev ve iş yeri sahipleri ile kiracılar enflasyon rakamları için geri sayıma geçti. Yılın ikinci yarısının dördüncü enflasyon verisi ile Kasım ayı kira artış oranı belli olacak. Ayrıca bu oran, 2026 Ocak zammı hesaplaması için oldukça önemli. Bu sebeple milyonlarca vatandaşın gözü kulağı TÜİK son dakika duyurularına çevrilmiş durumda. Peki, TÜİK Ekim enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak, beklenti ne yönde? İşte detaylar…

        2

        EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇILANACAK?

        2025 Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

        Ekim ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

        3

        EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

        AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Kasım Pazartesi günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 28 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        Ankete katılan ekonomistlerin ekimde aylık enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,69 oldu. Ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri yüzde 2 ile yüzde 3 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 2,69) bir önceki ay yüzde 33,29 olan yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e ineceği öngörülüyor.

        4

        EKONOMİSTLERİN 2025 SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ NASIL?

        Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ekim ayı itibarıyla yüzde 31,93 oldu. Ekonomistlerin yıl sonu için enflasyon beklentileri yüzde 31 ile yüzde 33,06 aralığında yer aldı.

        5

        EYLÜL AYI ENFLASYONU NE OLDU?

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) eylülde yüzde 3,23, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,52 artış göstermişti.

        Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 33,29, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,59 olarak kayıtlara geçmişti.

        6

        9 AYIN ENFLASYON RAKAMLARI

        2025 yılı aylar itibarıyla ekonomistlerin enflasyon beklentileri ve gerçekleşmeler şöyle:

        Tarih Ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi (Yüzde) Aylık Beklenti (Yüzde) Gerçekleşme (Yüzde)
        Ocak 27,58 4,29 5,03
        Şubat 28,67 2,97 2,27
        Mart 30,62 2,87 2,46
        Nisan 31,16 3,24 3
        Mayıs 31,17 2,10 1,53
        Haziran 30,41 1,53 1,37
        Temmuz 30,32 2,34 2,06
        Ağustos 29,70 1,79 2,04
        Eylül 30,09 2,47 3,23
        Ekim 31,93 2,69
        7
        Kasım kira artış oranı belli oluyor
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
