Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 7.683,36 %2,06
        DOLAR 28,3493 %0,10
        EURO 30,1130 %0,48
        ALTIN 1.810,40 %0,33
        FAİZ 37,04 %-0,88
        GÜMÜŞ GRAM 20,99 %0,54
        BITCOIN 35.298,00 %-0,44
        GBP/TRY 34,5592 %0,34
        EUR/USD 1,0602 %0,30
        BRENT 85,93 %1,54
        ÇEYREK ALTIN 2.960,00 %0,33
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EKİM AYI ENFLASYONU| Beklenti anketi açıklandı! Ekim ayı enflasyon oranları en zaman belli olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Ekim ayı enflasyon oranı açıklanıyor... Beklenti anketi açıklandı, işte tahminler

        Ekim ayı enflasyon oranları için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere emekli ve memur maaşları 6 aylık enflasyon farkıyla kira zamları ise 12 aylık enflasyon oranıyla belli oluyor. Bu nedenle her ay açıklanan enflasyon oranları kamuoyunda yakından takip ediliyor. Peki, ekim ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte Ekim ayı enflasyonu AA beklenti anketi sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 10:27 Güncelleme: 02.11.2023 - 10:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1
        2

        EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon oranı her ayın 3'üncü gününde ilan edilir. Dolayısıyla Ekim ayı enflasyon oranları 3 Kasım Cuma günü ilan edilecek.

        3

        EKİM AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

        AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Kasım Cuma günü açıklanacak ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

        4

        Ankete göre, ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,08 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ekim ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 3,60, en yüksek yüzde 4,50 aralığında yer aldı.

        Ekonomistlerin ekim ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 4,08) göre bir önceki ay yüzde 61,53 olan yıllık enflasyonun yüzde 62,36'ya çıkacağı hesaplanıyor.

        5

        Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi ekimde yüzde 68,73 oldu.

        Tüketici Fiyat Endeksi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 4,75 artış göstermişti.

        #kasım ayı enflasyonu
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Uluslararası 'Comanchero' çetesi çökertildi! 37 gözaltı
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        Dilan Polat polisten vitaminlerini istedi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        İsrail'in vurduğu kamptaki yıkım uydudan görüntülendi
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Ve Arda Güler'in forma hasreti bitiyor!
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Denizbank’tan ünlü isimlere suç duyurusu
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Beklenen yağmur su baskınlarıyla geldi!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        Refah Kapısı ilk kez sivillere açıldı!
        "Çok süratli ve golcü"
        "Çok süratli ve golcü"
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        Netanyahu'nun başbakan olarak günleri sayılı mı?
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        "Ölmekten değil, kovulmaktan korktum"
        Tanesi 1 milyon TL
        Tanesi 1 milyon TL
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        Dina'nın katili siyahi kadınlardan hoşlanıyormuş!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        O anlar kamerada! Galerici iş yerinde öldürüldü!
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Pes dedirten hırsızlık! Sattığı aracı çaldı
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Biden'dan ateşkes çağrısına yanıt
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Yeni düzenleme Airbnb'yi bitirir mi?
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Daha 20 yaşındaydı... Aleyna'nın sır ölümü!
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Ve sonunda geldi! Sağanak yağmur uyarısı
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Yarım çalışma ödeneğini unutmayın!
        Eski eşinin doğum gününü kutladı
        Eski eşinin doğum gününü kutladı